Agente de saúde - Divulgação

Agente de saúde Divulgação

Publicado 05/04/2024 17:34 | Atualizado 05/04/2024 17:36

- Cabo Frio está investigando mais um possível óbito por dengue no início deste mês de abril. O dado pode ser encontrado no painel de arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ). No fim de março, uma outra morte também estava sendo investigada , contudo, a causa como dengue foi descartada.A possível vítima seria um homem de 40 a 49 anos. Até esta sexta-feira (5), de acordo com a SES-RJ, a cidade, desde o início do ano, registrou 486 casos da doença. Comparado ao número divulgado no último 21 de março, que era 311, a cidade apresentou um aumento de aproximadamente 56%.Até a última atualização do painel de arboviroses do estado, Cabo Frio estava registrando ale pontuar que, com aproximadamente 219 ocorrências a cada 100 mil habitantes, a cidade ainda não atingiu o status de epidemia, uma vez que o parâmetro para tal classificação é de 300 casos por 100 mil habitantes.