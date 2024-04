Apreensão realizada durante feriadão - Polícia Militar

Publicado 01/04/2024 20:05

O tenente-coronel Leonardo Oliveira, comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar, responsável pelo policiamento das cidades de Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Saquarema comemorou os resultados apresentados pela PM neste feriado prolongado da Semana Santa, em comparação aos últimos anos. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira (1).



Analisando os registros dos indicadores estratégicos de criminalidade, no período de quinta-feira (28) a domingo (31), não houve ocorrência de homicídio e nem de roubo de carga, sendo registrados dois casos de roubos de veículos e dois casos roubos de rua, segundo o ISPGeo.



A unidade ainda divulgou os dados de produtividade policial. Nos quatro dias foram realizadas 22 prisões e apreendidas quatro armas de fogo, uma réplica de fuzil, uma réplica de pistola, 2.109 cápsulas de cocaína, 528 buchas de maconha, 142 pedras de crack e 120 frascos de loló.



Segundo o comandante do 25º BPM, “esse resultado operacional é fruto de um planejamento e suporte da Secretaria de Polícia Militar que apoiou o 25º Batalhão com o Comando de Policiamento Rodoviário, também com o Batalhão de Ações Com Cães, que atuou nas principais rodoviárias de acesso à região e também o grupamento aeromóvel, que atuou de forma brilhante sobrevoando as principais praias apoiando o policiamento que estava efetuando todo o patrulhamento preventivo nas praias e nos pontos turísticos em viaturas, tendas, trailers instalados na Praia do Forte e quadriciclos”.

