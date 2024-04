Revólver calibre .38 com 6 cartuchos da mesma munição - Divulgação/PM

Publicado 01/04/2024 15:04

Cabo Frio - Um homem de 32 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo na noite de sábado (30) em Cabo Frio.



Segundo informações da ocorrência policial, durante uma operação de Comboio Preventivo da Letalidade Violenta, um cidadão informou às autoridades que havia uma pessoa armada na Estrada Velha dos Búzios, próximo ao hospital, na Praça do Jardim Esperança.



A Polícia Militar realizou um cerco tático no local, e o indivíduo, ao perceber a presença da viatura, tentou fugir.



Durante a abordagem, foi apreendido um revólver calibre .38 com 6 cartuchos da mesma munição.



Diante dos fatos, ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia para registro e autuação em flagrante delito pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.



