Publicado 01/04/2024 18:21

Cabo Frio - A Escola Municipal Alfredo Castro, em Cabo Frio, voltou a ser alvo de denúncias por parte dos alunos. Desta vez, os estudantes relatam problemas como falta de ar-condicionado, bebedouros com cheiro ruim, falta de limpeza, chão inadequado com poeira, banheiros sem portas e outros.



Nesta segunda-feira (1), eles foram liberados das aulas por conta de uma pintura feita nas salas, o que ocasionou cheiro forte de tinta e muita poeira. “Eles pintaram a escola e queriam botar a gente pra ter aula dentro da escola cheia de poeira e com cheiro forte de tinta. E não teria como ficar dentro da escola. Eles queriam, tentaram, tentaram deixar a gente dentro da escola, acabou que liberaram em torno de 8h”, relata um dos alunos.



“Não tem como ficar dentro de sala por tanta poeira. Tem sala que nem tem ar-condicionado, nem todas as salas. Acho que tem umas quatro salas que só devem ter ar-condicionado. O resto tudo passa calor. Só com ventilador que não ventila”, complementou.



Os alunos também denunciam a falta de higiene nos bebedouros. “Bebedouros imundos. Todo ano, eles deixam os bebedouros sujos, não limpam, com cheiro horrível, água pelo chão da escola, falta de quadra”, afirma a denúncia.

Há menos de um mês, o vereador Davi Souza visitou a escola e denunciou a falta de extintores de incêndio, o que coloca em risco a segurança dos alunos. Além disso, ele também constatou problemas de infraestrutura no prédio.



A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Cabo Frio para solicitar um posicionamento sobre o caso. Em resposta, o município informou que as 87 unidades escolares recebem atenção diária da Secretaria de Educação, que atende às solicitações das equipes diretivas. Na Escola Municipal Alfredo Castro, os aparelhos de ar-condicionado já foram instalados e a unidade passou por pintura durante o último feriado. Nesta segunda-feira (1°), foi realizada a limpeza do local. Além disso, um processo será aberto para aplicação de resina no piso da escola, e essa questão também será solucionada em breve.