Publicado 01/04/2024 15:26 | Atualizado 01/04/2024 15:26

Cabo Frio - Moradores e motoristas que trafegam pelo bairro Guarani, em Cabo Frio, estão denunciando o péssimo estado da Rua Luiz Lindenberg. Imagens registradas nesta segunda-feira (1) mostram diversos buracos espalhados pela rua, incluindo uma cratera que representa um sério risco de acidentes.



Segundo relatos, a situação se arrasta há meses, sem que as autoridades competentes tomem providências para o reparo da rua. A cratera, em particular, causa grande apreensão, pois pode ocasionar danos sérios aos veículos e pode provocar acidentes graves, principalmente para motociclistas, especialmente durante a noite ou em dias de chuva.



A população pede que a Prefeitura de Cabo Frio tome medidas urgentes para resolver o problema. Eles cobram a realização de serviços de manutenção preventiva para evitar que novos buracos se abram e o reparo dos buracos que já estão por ali.



Em nota, a Prefeitura informou que a rua está no cronograma de ações da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. “Para a execução, foi acionada a concessionária Prolagos, para que seja feito o reparo na rede que é responsabilidade da empresa. Em seguida será realizada a recuperação do pavimento”, finalizou o município.