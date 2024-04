Um homem de 18 anos, identificado como R.J. - Divulgação/PM

Publicado 08/04/2024 13:45

Cabo Frio - Um homem de 18 anos, identificado como R.J., foi espancado no centro de Cabo Frio na noite de sexta-feira (5). A ocorrência foi registrada por volta das 22h40, na Rua João Pessoa. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a vítima caída ao chão, em meio a uma poça de sangue. A motivação teria sido uma tentativa de furto.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e, no local, se deparou com a vítima apresentando sinais de espancamento. A Polícia Militar, que estava em patrulhamento pela área, também atendeu a ocorrência.



Após a prestação de primeiros socorros, os agentes encaminharam a vítima das agressões para o Hospital Central de Emergência (HCE) da cidade, localizado no bairro São Cristóvão. De acordo com a prefeitura da cidade, o paciente deu entrada na unidade, recebeu atendimento e foi liberado em seguida.



Informações preliminares apontam que o homem teria sido agredido após tentar furtar uma bicicleta, mas o fato não foi confirmado pelas autoridades. A PM afirma que a guarnição foi informada por populares que dois homens de moto bateram na vítima.



O caso foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio). Não há informações sobre qualquer detenção ligada ao caso. O Jornal O Dia entrou em contato com as polícias Civil e Militar, em busca de outros detalhes, e aguarda retorno. O Jornal também questionou à prefeitura sobre o atual estado de saúde da vítima e aguarda retorno.