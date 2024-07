Hospital Santa Izabel - Reprodução

Publicado 09/07/2024 14:06

Cabo Frio - Técnicos de enfermagem que atuam no Hospital Santa Izabel, em Cabo Frio, atendendo pelo SUS, denunciam a falta de adequação dos pagamentos ao Piso Nacional da categoria. Eles estão há dois meses sem receber e, segundo informam, a situação se deve à inadimplência da Prefeitura, que não repassa os valores para o hospital efetuar os pagamentos.



Em agosto de 2023, o Ministério da Saúde autorizou os repasses para o pagamento do piso aos integrantes do SUS. O valor mínimo de R$ 3.325 para os técnicos foi aprovado pelo Congresso Nacional.



Os vencimentos do ano passado foram acertados, mas, neste ano, apesar de nos primeiros quatro meses (janeiro, fevereiro, março e abril) eles terem recebido corretamente, a partir de maio o piso passou a não ser pago, informam os servidores ao Jornal O Dia.



“Não recebemos do mês passado, e esse mês já recebemos o pagamento, mas não recebemos o piso também”, relata um denunciante que prefere manter-se anônimo. “Isso é muito desumano, porque trabalhamos tanto pra ganhar tão pouco, e é o nosso direito”, acrescenta.



Ao todo, já são cerca de R$ 3 mil atrasados, segundo denúncia. “Esse dinheiro faz muita falta.”



O que diz a Prefeitura

Procurada, a Prefeitura informou na manhã desta terça-feira (9) “que a direção do Hospital Santa Izabel precisa entrar com processo, mensalmente, para que o repasse da verba seja feito pela Secretaria Municipal de Saúde. Como a direção atrasou com o trâmite, a verba não pôde ser repassada”.



“O pagamento será feito nesta terça-feira (9) e dura 24h para ser debitado na conta do hospital”, acrescentou o município.