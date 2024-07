Ocorrência foi registrada na Rua Gargoa. - Alexandre Lokutor

Ocorrência foi registrada na Rua Gargoa.Alexandre Lokutor

Publicado 22/07/2024 17:42

Cabo Frio - Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação de Unamar, bairro de Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, na tarde deste sábado (20). A ocorrência foi registrada na Rua Gargoa.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma guarnição foi acionada por volta das 16h45 para atender a ocorrência, registrada próximo à Rua das Lontras.

Esforços foram empregados e, após aproximadamente três horas, as chamas foram controladas. Não há registro de feridos, nem de animais mortos. As causas do incêndio não foram informadas.

Na manhã deste domingo (21), moradores do bairro ainda conseguiam sentir o odor de queimado na região.