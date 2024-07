Condutor recebeu voz de prisão ao se recusar a parar a viagem. Ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (17) - Divulgação

Publicado 18/07/2024 16:01

CABO FRIO, REGIÃO DOS LAGOS - Um barco foi apreendido e seu condutor apreendido após uma denúncia de travessia irregular de passageiros entre a Ilha do Japonês e o bairro da Passagem, em Cabo Frio, na tarde desta quarta-feira (17). A ocorrência foi atendida pela Guarda Marítima e Ambiental.

Em posse das informações, uma equipe foi até o local, identificou a embarcação suspeita e abordou as pessoas a bordo.

Durante conversa, os guardas solicitaram ao condutor da embarcação sua autorização para a prática da atividade. Ele apresentou uma documentação que, conforme a autoridade presente, já havia sido revogada.

Diante do documento irregular, a guarnição orientou que a atividade fosse interrompida, entretanto, o condutor teria se recusado. Com isso, a inspetora da Guarda, presente no momento, deu voz de prisão ao responsável e, após a chegada da Polícia Militar, todos foram conduzidos para a 126ª DP (Cabo Frio), onde o caso foi apresentado.

A embarcação foi apreendida e encaminhada para a base da Guarda Marítima e Ambiental.