Aprovados do Concurso de 2020 são convocados para procedimento de heteroidentificação - Imagem ilustrativa/ reprodução

Publicado 18/07/2024 15:32

CABO FRIO, REGIÃO DOS LAGOS - Aprovados no Concurso de 2020 do município de Cabo Frio estão sendo convocados para realizar, no início de agosto, a habilitação e o procedimento de heteroidentificação.

O anúncio foi feito através das redes sociais da prefeitura nesta quinta-feira (18). Os habilitados para realizar a ação devem se dirigir entre os dias 1, 2 e de 5 a 9 de agosto, entre 9h e 16h, ao auditório da prefeitura.

A ação tem como objetivo a verificação da autodeclaração racial feita pelos candidatos no momento da inscrição. O procedimento de heteroidentificação consiste em confirmar a veracidade das declarações de cor ou raça apresentadas, de acordo com as normas de ações afirmativas que garantem a reserva de vagas para negros e pardos.

Os convocados devem apresentar documentos de identificação e comprovação de inscrição, conforme orientações divulgadas no edital do concurso.