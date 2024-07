Cerimônia de formatura do Instituto Onda Azul - Reprodução

Publicado 16/07/2024 16:50 | Atualizado 16/07/2024 17:55

Cabo Frio - Na última sexta-feira (12), o auditório da Universidade Veiga de Almeida, em Cabo Frio, foi palco de um grande evento de formatura dos cursistas de Carpintaria e Mecânica Naval do Projeto Novos Mestres. Gerido pelo Instituto Onda Azul, com apoio do Fundo Brasileiro para Biodiversidade (FUNBIO), por meio do Projeto Educação Ambiental, o projeto leva autonomia e empreendedorismo para as comunidades pesqueiras.



A cerimônia contou com a presença de pescadores e lideranças comunitárias dos municípios de Cabo Frio, Araruama, Saquarema e São Pedro da Aldeia, além de representantes do Instituto Onda Azul e do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). Com início da solenidade marcado para 18h, o auditório já se encontrava lotado, e cerca de 200 pessoas puderam testemunhar depoimentos que destacaram o papel fundamental desses novos formandos em Carpintaria e Mecânica Naval.



Após o rito inicial, com a execução do hino nacional, as primeiras falas da mesa já demonstravam que o Projeto Novos Mestres iniciava, a partir daquele momento, a construção de um legado relevante aos pescadores e trabalhadores da pesca artesanal. “Eu fico muito feliz em estar aqui hoje nessa cerimônia de formatura dos novos mestres em Carpintaria e Mecânica Naval. Espero que esse momento não seja um término, e sim a primeira etapa do processo, e que daqui para frente, vocês continuem exercendo a profissão pela qual acabaram de se formar. Parabéns a todos”, disse Ricardo Farias, diretor de projetos do Instituto Onda Azul.

David Barreto, diretor-geral do Instituto Federal do Rio de Janeiro, destacou o papel fundamental das comunidades pesqueiras para que o objetivo final do Projeto Novos Mestres fosse alcançado. Exaltou, ainda, todos os formandos e desejou muitas conquistas pela frente.“Para nós do Instituto Federal do Rio de Janeiro é uma honra muito grande essa parceria com o Instituto Onda Azul, através do Projeto Novos Mestres.É com muita alegria que certificamos todas as comunidades de pesca dos cursos de Carpintaria e Mecânica Naval nesta grande celebração. Em nome do IFRJ, eu parabenizo o Instituto Onda Azul e todos os formandos e mestres, e que essa solenidade de hoje seja um divisor de águas na vida de cada um dos formandos.”, afirmou.

Um dos momentos marcantes da noite foi a exibição do documentário “Nós, Laguna”, da documentarista Yzadora de Souza, que retrata todo o caminho traçado pelo Projeto Novos Mestres durante 18 meses de atuação. Com belas imagens das lagunas da região e depoimentos dos próprios pescadores e familiares, foi possível perceber a emoção de cada um dos mestres e alunos ao se verem representados no documentário. Sob muitos aplausos, havia ali um misto de comoção, realização e sensação de dever cumprido.



Clique aqui para assistir ao documentário.



Mantendo o clima de euforia da plateia, cada formando foi chamado ao palco para receber seu certificado de mestre em Carpintaria e/ouMecânica Naval. Durante toda a solenidade, foi possível registrar cada fala emocionada ao poder, enfim, receber o reconhecimento de todo o esforço empreendido. Para alguns formandos, aquele era seu primeiro diploma na vida. Matheus Andrade, da Colônia Z-28, e um dos formandos do curso de Mecânica Naval, sintetizou um pouco o sentimento de todos ao receber um certificado que traduz um novo recomeço na sua vida profissional e pessoal. "Fazer o curso foi uma coisa difícil, pois eu não sabia mexer em nada, não sabia o que era uma chave 14, 15, nada. Então, para mim, receber hoje esse certificado de mestre em Mecânica Naval é muito gratificante. Só tenho a agradecer ao Instituto Onda Azul e a todos os meus professores. Estou muito feliz", revelou.

Com um discurso de gratidão e agradecimentos, cada mestre pediu a palavra e expôs para todos os presentes que ali era apenas o começo de uma conexão que foi construída durante todo o projeto. Foi realizada, ainda, uma grande homenagem a eles e a todos os monitores locais. Durante um momento de descontração, o mestre em mecânica naval de Araruama, Pedro Paulo da Costa, puxou a música “Quando Eu Te Vi”, de Beto Guedes, que foi ecoada por todo o auditório da UVA, gerando aplausos e uma comoção geral do público.

Ricardo Bogéa, coordenador técnico de Carpintaria, destacou o que representa para ele e para todos terem alcançado essa conquista: “Todos os formandos começaram um processo e agora finalizando. No início do Projeto Novos Mestres, falei para eles que tinha muita gente começando, mas eu queria mesmo saber quem iria chegar até o final, e todos esses alunos aqui presentes chegaram até o final. Parabéns a todos”, lembrou.

As Oficinas de Carpintaria e Mecânica Naval do Projeto Novos Mestres foram realizadas de forma totalmente gratuita e ocorreram simultaneamente nos quatro municípios de atuação da iniciativa. Com um total de 159 horas de aulas, todos os formandos receberam um certificado profissionalizante do Instituto Federal do Rio de Janeiro, que atuou como apoio técnico durante todo o processo do projeto. Ao todo, foram mais de 100 alunos certificados entre os cursos de Carpintaria e Mecânica Naval.



“É muito significativo que a finalização de um projeto possa reunir quase 200 pessoas, em uma sexta-feira à noite, e realizar um evento como este. Isso prova que aqui é apenas o ponto de partida. Por isso, precisamos aproveitar todo o aprendizado e as dificuldades ao longo da realização do Novos Mestres, e usar as boas práticas na execução de um próximo projeto”,enfatizou André Esteves, diretor-executivo do Instituto Onda Azul.



A realização do projeto Educação Ambiental é uma medida compensatória estabelecida pelo Termo de Ajustamento de Conduta de responsabilidade da empresa PRIO, conduzido pelo Ministério Público Federal – MPF/RJ