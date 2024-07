Localidade - Reprodução

Publicado 16/07/2024 15:44

- Moradores de Cabo Frio estão denunciando uma nova suposta tentativa de sequestro na cidade. A ocorrência teria sido registrada no início da tarde desta segunda-feira (15), por volta das 12h, em frente à uma casa de festas na Praia do Siqueira.Segundo a denúncia, uma mãe estava caminhando normalmente com o filho pequeno pelo calçadão da Praia do Siqueira quando um carro cinza teria estacionado na esquina da casa de festas. Uma mulher, não identificada, teria saído do automóvel, e tentado sequestrar a criança.Outras duas pessoas estariam no carro.Conforme o relato, a mãe aproveitou o fato da mulher estar de carro e, com o filho, saiu correndo e gritando por ajuda. Ela teria entrado em uma loja para pedir ajuda. Uma viatura policial foi vista passando pelo local logo em seguida. Em nota, a Polícia Militar informou que não foi acionada. Na manhã da última sexta-feira (12), um caso semelhante foi registrado na orla da Praia Palmeiras , conforme denúncias. Uma mulher teria tentado sequestrar uma criança de dois anos que estava passeando com a avó na localidade. Felizmente, a tentativa foi frustrada por populares que presenciaram a cena e intervieram.Segundo Ana Paula Machado, mãe da criança, a sogra dela estava caminhando com o menino no carrinho quando a suspeita se aproximou e tentou puxar a criança. “A reação da minha sogra foi gritar e pedir ajuda. Algumas pessoas vieram ajudar”, relatou.