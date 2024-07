Rosineri Ramos do Carmo - Reprodução/ Arquivo pessoal

Publicado 15/07/2024 18:36

Cabo Frio - A mulher encontrada morta na manhã deste domingo (14) na Praia do Forte, em Cabo Frio, foi identificada como Rosineri Ramos do Carmo, de 47 anos. O corpo da vítima apresentava marcas de violência, como estrangulamento.

As Polícias Militar e Civil estiveram presentes no local do crime. A vítima foi localizada já morta por volta das 8h, por barraqueiros. Ainda conforme informações, o homicídio teria acontecido durante a madrugada.

Uma perícia foi realizada e o corpo de Rosineri foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio. A Polícia Civil investiga o caso e ainda não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime.