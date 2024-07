Um rádio de comunicação na cintura do acusado e, na sacola que ele tentou descartar, 52 pinos de cocaína e 65 pedras de crack - Divulgação/PM

Publicado 15/07/2024 15:57

Cabo Frio - Um homem de 28 anos foi preso em flagrante na manhã de sexta-feira (12) com drogas e um rádio transmissor durante uma tentativa de fuga em Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. A ação foi realizada por policiais militares do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

Segundo a PM, a equipe estava em patrulhamento pela Rua Raposa com a Estrada do Gargoá quando avistou um indivíduo na esquina que, ao notar a presença dos policiais, tentou fugir. Durante a fuga, o homem fez contato com outros integrantes do tráfico local por rádio transmissor e tentou se desfazer de uma sacola.

Ao ser abordado, os PMs encontraram um rádio de comunicação na cintura do acusado e, na sacola que ele tentou descartar, 52 pinos de cocaína e 65 pedras de crack.

Diante dos fatos, o criminoso, identificado como L.A.L.D.L., foi preso em flagrante e conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado por tráfico de drogas.