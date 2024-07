Lagoa das Palmeiras - Divulgação

Lagoa das Palmeiras Divulgação

Publicado 15/07/2024 14:49

Cabo Frio - Na manhã de sexta-feira (12), uma mulher tentou sequestrar uma criança de dois anos que estava passeando com a avó na orla da praia das Palmeiras, em Cabo Frio. Felizmente, a tentativa foi frustrada por populares que presenciaram a cena e intervieram.

Alerta da mãe Reprodução

Segundo Ana Paula Machado, mãe da criança, a sogra dela estava caminhando com o menino no carrinho quando a suspeita se aproximou e tentou puxar a criança. “A reação da minha sogra foi gritar e pedir ajuda. Algumas pessoas vieram ajudar”, relatou Ana Paula.



Ao presenciarem a ação, pessoas que estavam praticando exercícios na orla da praia reagiram e conseguiram impedir a mulher de cometer o sequestro. A suspeita ainda tentou confrontar as testemunhas antes de conseguir fugir.



A família da criança afirmou que acionou imediatamente a Polícia Militar. Até o momento, ninguém foi preso.



Ao Jornal O Dia, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 126ª DP e segue sob investigação.