Bandas Ramona Rox e Oziris - Divulgação

Publicado 11/07/2024 18:33

Cabo Frio - Começa nesta quinta-feira (11) mais uma edição do encontro nacional de motociclistas de Cabo Frio, o ‘Festival Cabo Frio Moto Rock’. O evento, que já faz parte do calendário oficial do município, será realizado no estacionamento de um shopping no bairro Portinho e espera receber, até o próximo domingo (14), mais de 20 mil motociclistas de todo país, além de milhares de apaixonados por rock e por motocicletas.



Os visitantes encontrarão um espaço de exposição de motos e equipamentos, tendas para a venda de produtos temáticos, como camisetas, acessórios, calçados e jaquetas, estúdio de tatuagem, praça de alimentação e área de recreação infantil. A programação musical prevê a apresentação de bandas de rock and roll durante os quatro dias de evento.



Confira a programação musical:



Quinta-feira (11):



17h: Lâmpada DJ. Rock



18h: Oziris



21h: Ramona Rox



Sexta-feira (12):



17h: Lâmpada DJ. Rock



18h: Vinny Mendonça Band / Tributo aos Beatles



21h: Cilindrada



Sábado (13):



12h: Lâmpada DJ. Rock



15h: Banda Zôo



18h: Caravellas



21h: Eternal Flame



Domingo (14):



12h: Lâmpada DJ. Rock



14h: Banda 1406 / Tributo Mamonas Assassinas



16h: Sanctuarium



19h: Edu Gomes



23h: Encerramento do Evento.



Nos Intervalos: Lâmpada DJ. Rock



Locução: Itamar Cavalera

Programação Divulgação