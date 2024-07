Uma vaca morta - Reprodução/ Rede social

Publicado 10/07/2024 18:15

Cabo Frio - Cinco vacas morreram após serem atropeladas na manhã desta quarta-feira (10) na Estrada do Guriri, em Cabo Frio.



As imagens, registradas por quem passava pelo local, mostram os animais sem vida espalhados pela via. A presença da Polícia Rodoviária Estadual também é constatada.



Denúncias a respeito do aparecimento desses animais passeando livremente em vias do município têm sido frequentes, mas, conforme relatos, ainda que a Prefeitura seja acionada, nada é feito. Populares apontam que também tem que haver responsabilidade por parte dos donos dos animais, “que os deixam soltos de forma inconsequente”.



A reportagem tentou entrar em contato com a Prefeitura e a Polícia Rodoviária Estadual em busca de mais informações sobre o caso, mas ainda não obteve retorno.



Assista ao vídeo: