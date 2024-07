IFF campus Cabo Frio - Reprodução

IFF campus Cabo Frio Reprodução

Publicado 09/07/2024 18:54

Cabo Frio - O Programa Mulheres Mil é um projeto do Governo Federal que tem por objetivo promover a autoestima, empoderamento e geração de renda para mulheres acima de 16 anos. A iniciativa busca atender mulheres em situação de vulnerabilidade por meio da oferta de cursos de formação. Por meio deste programa, o IFF ofertará, gratuitamente, cursos de qualificação profissional para mulheres, que se encontra em vulnerabilidade e risco social, vítimas de violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral e moradoras de locais com infraestrutura deficitária.



O programa ainda auxiliará as mulheres selecionadas com uma ajuda de custo no valor total de R$ 624,00, dividido pelo número de meses do respectivo curso, condicionado à frequência da estudante e pago em parcelas mensais.



São ao todo 311 vagas em áreas como agricultura, administração e etc. A seleção será realizada por meio da análise do questionário de perfil situacional preenchido no ato da inscrição.



Segue a tabela com os cursos ofertados para mulheres com Ensino Fundamental I incompleto, Ensino Fundamental I completo e Ensino Fundamental II completo:

Tabela Reprodução





Todas as informações podem ser encontradas no As inscrições devem ser realizadas por meio de um questionário de perfil social incluso no Anexo I do Edital nº 116/2024 Todas as informações podem ser encontradas no Portal de Seleções

Divulgação Reprodução