6.110 pinos de cocaína, 2.609 buchas de maconha, 1,5 kg de maconha, 21 munições de calibre .45 e 8 munições de calibre 556 - Divulgação/PM

Publicado 09/07/2024 15:24

Cabo Frio - Em uma operação realizada na manhã desta segunda-feira (8), uma equipe do Grupo de Ações Táticas (GAT) da Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas e munições na Rua Walter Rollman, no bairro Recanto das Dunas, em Cabo Frio.



Segundo informações da PM, a equipe recebeu informações anônimas de que indivíduos estariam com grande quantidade de entorpecentes enterrados nas dunas da região. Diante disso, foi realizada uma operação de varredura em um raio amplo do local, que resultou na apreensão de 6.110 pinos de cocaína, 2.609 buchas de maconha, 1,5 kg de maconha, 21 munições de calibre .45 e 8 munições de calibre 556.



Todo o material apreendido foi encaminhado para a 126ª Delegacia Policial, onde ficará à disposição da Justiça.

Agentes da GAT Divulgação/PM