Linhas intermunicipais - Reprodução

Linhas intermunicipais Reprodução

Publicado 09/07/2024 18:22

Cabo Frio - O Grupo Salineira anunciou, na tarde desta segunda-feira (8), um reajuste na tarifa das linhas intermunicipais. A partir da meia noite desta terça-feira (9), o valor da passagem vai passar de R$ 6,85 para R$ 7,05.

Esse é o segundo aumento deste ano. De acordo com a empresa, o reajuste determinado pelo DETRO/RJ através da Portaria DETRO/PRES. Nº 1.814, de 04 de julho de 2024, publicada no Diário Oficial do dia 08 de julho de 2024, ocorre para corrigir uma inconsistência no cálculo tarifário do último valor praticado desde o mês de fevereiro de 2024 e assim, garantir a manutenção do serviço essencial para a população. A mudança abrange rotas que interligam Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios.

“A Salineira externa sua preocupação com os sucessivos aumentos nos preços dos insumos como óleo diesel, peças, carrocerias e chassis, o que reajusta a tarifa das linhas intermunicipais”, diz a nota da empresa.

A Salineira afirmou ainda, que os governos estaduais e municipais são responsáveis por conceder a iniciativa privada, o serviço de transporte coletivo, prezando pelo direito constitucional da população de ir e vir, mas isso só é viável através de uma tarifa acessível.

“As empresas operadoras do serviço na Região dos Lagos, assim como todas as empresas de ônibus do Estado, são acompanhadas pelos poderes concedentes não somente no âmbito fiscalizador, mas também no âmbito da manutenção do serviço dentro dos padrões acordados nos processos da concessão pública. Para isso, são considerados de forma rigorosa, fatores que intervêm nos custos fixos e variáreis para operacionalizar os serviços. De acordo com dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o óleo diesel, combustível responsável por manter a circulação de bens, serviços e pessoas no Brasil, quase dobrou de preço nos últimos anos, o que eleva ainda mais a preocupação com a modalidade de serviço por ônibus urbano no país”, completou.