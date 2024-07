Ponto de ônibus - Renata Cristiane

Ponto de ônibus Renata Cristiane

Publicado 10/07/2024 16:24

Cabo Frio - Aumento das passagens intermunicipais, anunciado pela Salineira nesta segunda-feira (8), deu o que falar em toda a Região dos Lagos. A população ficou indignada com o aumento da tarifa, que passou de R$ 6,85 para R$ 7,05 nesta terça-feira (9).



Esse é o segundo aumento deste ano. De acordo com a empresa, o reajuste determinado pelo DETRO/RJ através da Portaria DETRO/PRES. Nº 1.814, de 04 de julho de 2024, publicada no Diário Oficial do dia 08 de julho de 2024, ocorre para corrigir uma inconsistência no cálculo tarifário do último valor praticado desde o mês de fevereiro de 2024 e assim, garantir a manutenção do serviço essencial para a população. A mudança abrange rotas que interligam Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios.



Cristina de Souza Ferreira acredita que o aumento foi ingrato e comparou os valores cobrados na região, onde as distâncias são bem menores, com os da capital. “De Madureira a Copacabana você anda muito de ônibus e aqui, para você ir até são Pedro, que é tão próximo, é um preço absurdo desse. Então realmente é uma indignação”, disse.



A empresa afirmou em nota, que – de forma responsável e com o objetivo de entregar um serviço de qualidade, eficiente e inovador – não mede esforços nos investimentos constantes em tecnologia, conforto, atualização dos processos e renovação de frota.



Apesar dos investimentos declarados, Julia Maria, que também mudou do Rio recentemente, disse que não conseguiu ainda se acostumar com o serviço prestado em Cabo Frio. Ela contou que o ônibus que ela precisa simplesmente não passa e ela já chegou a desistir de esperar. “Apesar de eu não pagar, para as pessoas que pagam, esperar desse jeito não é justo”, declarou.

Ponto de ônibus Renata Cristiane

Ainda na nota, a Salineira disse que os investimentos só são possíveis com o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados com o poder público. “Como exemplo disto, para permanecer com uma frota considerada como uma das mais novas no Estado do Rio de Janeiro, tendo uma idade média de 2,5 anos, o grupo Salineira desembolsa por unidade adquirida, cerca de 850 mil reais, o que representou um investimento efetivo de quase 35 milhões de reais entre os anos de 2023 e 2024”.



Mas a auxiliar de classe Camila Maiana, que já tem que lidar com a oscilação no pagamento do poder público, que muitas vezes atrasa, considera um absurdo o aumento e a participação da economia local como subsídio para a empresa. “Esse aumento é um absurdo, porque a prefeitura aqui em Cabo Frio já não paga passagem para os contratados, e a gente vira e mexe muda de escola, então é um absurdo esse aumento de passagem. Os ônibus lotados, não tem condição”, reclamou.



O reajuste também não agradou a Matheus Oliveira, que mora no bairro Colina em São Pedro. Ele acha que o valor é desproporcional à distância, principalmente porque a empresa não oferece um serviço à altura. O ônibus que ele pega, por exemplo, só tem apenas um circulando durante o dia.

Diego Luiz - passageiro Renata Cristiane

Já Diego Luiz que é cadeirante, morador de Praia Seca, em Araruama, usa sempre essa linha intermunicipal. Ele tem gratuidade, mas manifestou sua reclamação pois já teve que ir lá no ponto final reclamar da falta de manutenção dos elevadores. Já aconteceu dele perder um ônibus porque o elevador não conseguiu suspender a cadeira de rodas, aí ele teve que esperar outro veículo. Diego contou que ficou surpreso quando soube que do investimento de mais de 800 mil reais para garantir a qualidade do transporte, sendo que ele teve que ir pessoalmente reclamar porque a manutenção dos elevadores não estava atendendo às necessidades e só depois da reclamação, viu uma melhora.