Acidente deixou motociclista e ciclista feridosEnvio de internauta

Publicado 09/07/2024 19:50

Um acidente no início da noite desta terça-feira (9) deixou dois homens feridos no Caminho de Búzios, na altura do bairro Jardim Peró, em Cabo Frio. De acordo com informações de testemunhas, um carro de passeio colidiu com uma motocicleta, atingindo também um ciclista que seguia no local.



O motociclista, identificado como Carlos André, caiu com o impacto da colisão e se queixou de dores nas costas. Já o ciclista, João Pedro, teve um ferimento leve no braço esquerdo.



Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local e prestaram os primeiros socorros às vítimas. Em seguida, ambos foram encaminhados para o Hospital Central de Emergência (HCE) para avaliação médica.



Segundo relatos de testemunhas, o motorista do carro que causou o acidente fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.



Ruan Assis Barboza, de 23 anos, morreu na noite desta segunda-feira (8) Reprodução/ Redes sociais

Conforme informações, Ruan perdeu o controle do veículo ao ultrapassar um carro e colidiu em um poste.



Nas redes sociais, amigos de Ruan publicaram manifestações de luto. Motoboys organizaram uma homenagem ao rapaz. Este é o segundo acidente com vítimas no Caminho de Búzios em menos de 24 horas. Na noite desta segunda-feira (8), um moto táxi identificado como Ruan Assis Barboza, de 23 anos, foi a óbito no local, na altura do bairro Tangará.Conforme informações, Ruan perdeu o controle do veículo ao ultrapassar um carro e colidiu em um poste.Nas redes sociais, amigos de Ruan publicaram manifestações de luto. Motoboys organizaram uma homenagem ao rapaz.