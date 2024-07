Retirada de barricadas - Divulgação/PM

Retirada de barricadas Divulgação/PM

Publicado 10/07/2024 17:15

Cabo Frio - Na manhã desta quarta-feira (10), uma ação conjunta da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio e do 25º Batalhão da Polícia Militar (25º BPM) resultou na desobstrução da Rua Tamoios, que estava sendo impedida por barricadas erguidas por membros da comunidade do Buraco do Boi, na Praia do Forte.



A operação teve início após agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Civil serem acionados por populares que denunciavam a obstrução da via. Ao chegarem ao local, os guardas civis confirmaram a informação e solicitaram apoio da PM para a remoção das barricadas.



Com a ação conjunta das forças de segurança, a Rua Tamoios foi rapidamente desobstruída, permitindo o livre fluxo de veículos e pedestres. Segundo informações, as barricadas eram utilizadas para dificultar o acesso à comunidade e facilitar atividades ilícitas.

