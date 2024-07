10 pinos de cocaína, 7 cigarros de maconha, 3 bases de carregador portátil e 1 rádio portátil - Divulgação/PM

10 pinos de cocaína, 7 cigarros de maconha, 3 bases de carregador portátil e 1 rádio portátil Divulgação/PM

Publicado 11/07/2024 18:17

Cabo Frio - Um homem foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (10), no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A ação foi realizada por equipes da Polícia Militar, após levantamento de dados de inteligência.

Segundo informações da PM, uma guarnição recebeu informações sobre um indivíduo que estaria traficando drogas no Condomínio Minha Casa Minha Vida. Ao chegarem no local, os policiais realizaram a abordagem do suspeito, de 52 anos.

Durante revista pessoal e busca domiciliar, os agentes encontraram 350 cápsulas de cocaína, 16 pedaços de maconha, 32 munições calibre .40, 6 munições calibre 12, 2 rádios transmissores, 1 granada, 1 gandola camuflada e 1500 unidades de eppendorf.

Diante dos fatos, o acusado foi preso e encaminhado à 126ª DP, onde foi autuado pelos artigos 33 da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) e 14 e 16 da Lei do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003). Ele permanece preso à disposição da Justiça.