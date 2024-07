10 pinos de cocaína, 7 cigarros de maconha, 3 bases de carregador portátil e 1 rádio portátil - Divulgação/PM

Publicado 11/07/2024 18:26

Cabo Frio - Na manhã desta quinta-feira (11), uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Cabo Frio resultou na retirada de barricadas e apreensão de entorpecentes na Rua Antônio Feliciano de Almeida, na Passagem, localidade conhecida como Buraco do Boi.



A operação, que teve início às 10h, com o objetivo de garantir a livre circulação de pessoas e veículos na região, que vinha sendo prejudicada pelas barricadas.



Durante a ação, os agentes conseguiram retirar um ponto de barricada que obstruía o acesso à comunidade. Além disso, apreenderam 10 pinos de cocaína, 7 cigarros de maconha, 3 bases de carregador portátil e 1 rádio portátil.



Todo o material apreendido foi encaminhado para a 126ª DP para registro de ocorrência.