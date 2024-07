85 pinos de cocaína e 78 pedras de crack - Divulgação/PM

Publicado 12/07/2024 14:25

Cabo Frio - Na noite desta quinta-feira (11), uma equipe da Polícia Militar apreendeu 85 pinos de cocaína e 78 pedras de crack na Travessa Aristides Barbosa Guimarães, no bairro Braga, em Cabo Frio. A ação aconteceu por volta das 18h25.

De acordo com a PM, os agentes estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram um homem em atitude suspeita dentro de um beco. Ao perceber a presença da viatura, o indivíduo fugiu, deixando para trás uma sacola com as drogas. A equipe não conseguiu alcançar o suspeito.

O material apreendido foi encaminhado à 126ª Delegacia Policial.