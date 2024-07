Aumento da passagem - Reprodução

Publicado 12/07/2024 16:02

Cabo Frio - Uma manifestação contra o aumento do preço das passagens na Região dos Lagos será realizada na próxima terça-feira (16) em Cabo Frio. A concentração vai ser em frente à Prefeitura, às 14h, com saída sentido Salineira, na Avenida Central, às 16h.

O reajuste determinado pelo DETRO/RJ através da Portaria DETRO/PRES. N.º 1.814, de 04 de julho de 2024, publicada no Diário Oficial do dia 08 de julho de 2024, ocorre para corrigir uma inconsistência no cálculo tarifário do último valor praticado desde o mês de fevereiro de 2024 e assim, garantir a manutenção do serviço essencial para a população, informou a empresa.

A mudança engloba rotas que interligam Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios.