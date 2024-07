Tamanduá-mirim resgatado pela Guarda Marítima e Ambiental (GMA) - Reprodução

Tamanduá-mirim resgatado pela Guarda Marítima e Ambiental (GMA)Reprodução

Publicado 15/07/2024 15:46

Cabo Frio - Um tamanduá-mirim foi resgatado pela Guarda Marítima e Ambiental (GMA) na tarde de sexta-feira (12), após ser atacado por cachorros no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio.



O animal, que teve as duas patas dianteiras feridas, foi salvo por um agente da GMA que estava de folga.



O agente presenciou o ataque e imediatamente interveio para salvar o tamanduá. Após resgatá-lo, ele entrou em contato com o grupamento de Tamoios da GMA, que recolheu o animal e o levou para a base da Guarda, localizada no Terminal de Transatlânticos, no bairro da Passagem.



Na base da GMA, o tamanduá será avaliado por um veterinário e receberá os cuidados médicos necessários, já que o animal está em estado estável, mas ainda precisa de cuidados.



Assim que estiver recuperado, o tamanduá será devolvido ao seu habitat natural.

Tamanduá-mirim resgatado pela Guarda Marítima e Ambiental (GMA) Reprodução