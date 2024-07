Bicicleta Caloi Aro 29 branca, roubada - Reprodução/ Rede social

Bicicleta Caloi Aro 29 branca, roubadaReprodução/ Rede social

Publicado 16/07/2024 15:49

Cabo Frio - Um morador do bairro Monte Alegre, em Cabo Frio, teve a bicicleta, uma Caloi Aro 29 branca, roubada na manhã desta segunda-feira (15). O crime ocorreu na Estrada Nelore, por volta das 7h30.



Câmaras de segurança registraram o momento em que o ladrão, um homem ainda não identificado de bermuda jeans, casaco preto e boné azul-marinho, se aproxima do veículo, toma posse e sai em disparada na direção da Estrada do Guriri, informa o morador, que prefere manter-se anônimo.



Assista:

“Meu meio de transporte para ir ao trabalho”, diz. “Ainda estou pagando por ela.” Ele afirma que vai à delegacia registrar B.O. e que espera que consiga recuperar o bem.