Rosineri Ramos do Carmo, de 47 anos - Reprodução/ Rede social

Rosineri Ramos do Carmo, de 47 anosReprodução/ Rede social

Publicado 16/07/2024 16:32

Cabo Frio - A Polícia Civil de Cabo Frio prendeu, na noite desta segunda-feira (15), o namorado de Rosineri Ramos do Carmo, de 47 anos, encontrada morta na manhã de domingo (14) na Praia do Forte, em Cabo Frio. O homem, identificado como Luis Cláudio, é o principal suspeito de matá-la por estrangulamento durante a madrugada. A prisão ocorreu após o suspeito ter proferido ameaças contra as filhas da vítima na sede do Instituto Médico Legal (IML).

O corpo foi localizado por volta das 8h, por barraqueiros que trabalhavam na praia. A vítima apresentava marcas de violência, incluindo sinais de estrangulamento. As Polícias Militar e Civil estiveram presentes no local do crime, onde foi realizada uma perícia inicial antes do corpo ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.

Durante as investigações, foram analisadas imagens de câmeras de segurança da área, que flagraram o casal caminhando pela região, momentos antes do crime. Essas imagens foram fundamentais para a investigação, sustentando a suspeita contra o namorado de Rosineri.

Segundo informações da Polícia Civil, ainda durante a investigação do crime, os agentes receberam a informação de que Luís Cláudio teria dito “vão morrer mais dois” às filhas de Rosineri enquanto elas estavam no IML. Diante da ameaça, uma equipe da 126ª DP foi mobilizada para localizar o acusado.

Após diligências, Luís Cláudio foi encontrado no bairro Braga, rondando a casa de uma das filhas de Rosineri. Ele estava com as mesmas roupas descritas pelas testemunhas, uma blusa azul da prefeitura e uma calça jeans.

Ao ser detido, Luís Cláudio se mostrou nervoso e questionou os policiais sobre as provas que o ligavam ao crime. Ele foi encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante pelo crime de ameaça.

O delegado também representou pela prisão preventiva de Luís Cláudio pelo crime de feminicídio. A medida cautelar foi deferida pela Justiça, e o elemento permanece preso.