36 pedras de crack e cinco pinos de cocaína Divulgação/PM

Cabo Frio - Um homem de 50 anos foi preso por tráfico de drogas no início da tarde desta segunda-feira (15), em Unamar, bairro do segundo distrito de Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta de 12h, entre a Estrada do Gargoá e a Rua Raposa.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada enquanto uma guarnição patrulhava pela localidade e, em determinado momento, teve a atenção voltada para um elemento parado na esquina, local conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

Já o suspeito, ao identificar a presença da viatura policial, tentou empreender fuga enquanto falava com outros elementos através de um rádio comunicador. Entretanto, logo foi alcançado.

A guarnição percorreu o caminho realizado pelo elemento, logrando êxito em encontrar 36 pedras de crack e cinco pinos de cocaína. Diante dos fatos, o indivíduo foi encaminhado para a 126ª DP (Cabo Frio) e, em seguida, à 127ª DP (Búzios), para procedimentos de praxe. Lá, ele foi autuado e preso por tráfico de drogas.