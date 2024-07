Cabo Frio deve receber 200 mil visitantes durante férias escolares - Imagem: YouTube Point do Forte

Publicado 17/07/2024 16:39

CABO FRIO, REGIÃO DOS LAGOS - O recesso escolar teve início nesta segunda-feira (15) em Cabo Frio e, com ele, o aumento do movimento de visitantes na cidade já é perceptível. O período ocorre durante a segunda quinzena de julho.

Previsto para encerrar no fim do mês, as férias de julho prometem atrair turistas de todos os ‘cantos’ do Brasil para a cidade, com excursões vindas do Paraná, Minas Gerais e, até mesmo, de municípios do Rio de Janeiro.

Apesar da previsão do tempo para os próximos 15 dias indicar temperaturas amenas, os poucos dias de chuva contribuem para o aumento expressivo de turistas na cidade, popularmente conhecida pelas praias. Inclusive, o aumento do movimento na orla da Praia do Forte, principal cartão postal de Cabo Frio, já foi notável nesta terça-feira (16).

A expectativa, segundo a prefeitura, é que a ocupação hoteleira chegue a 75%. Já em relação ao número de visitantes, a expectativa é que, baseado nos dados de 2023, chegue a cerca de 200 mil.

Segundo a prefeitura, entre os dias 16 e 30 de julho de 2023, estiveram em Cabo Frio cerca de 180 mil turistas. A partir disso, estima-se que, neste ano, entre os dias 13 e 28 do mesmo mês, o número fique entre 190 e 200 mil.

