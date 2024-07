"Pedaço de Mim", primeira telenovela brasileira produzida pela plataforma de streaming, contou com a participação de Gabriely Mota, de apenas 14 anos - Divulgação

“Pedaço de Mim”, primeira telenovela brasileira produzida pela Netflix, está sendo considerada um verdadeiro sucesso. A produção, que conta com a participação da atriz mirim cabo-friense Gabriely Mota, está ocupando, atualmente, a primeira colocação no Top 10 Global de séries de língua não inglesa.



A informação foi divulgada nas redes sociais oficiais da Netflix Brasil na noite desta terça-feira (16). Protagonizada por Juliana Paes, Vladimir Britcha e Felipe Abib, a telenovela estreou no dia 5 de julho.

Há 11 dias na plataforma de streaming, “Pedaço de Mim”, que já era promessa de sucesso antes mesmo da estreia, possui mais de 5 milhões de visualizações. A série conquistou primeiro lugar na Argentina, Bolívia, Equador e México. Além disso, também foi destaque na Itália, Portugal e França.



Na série, Gabriely, que tem apenas 14 anos, interpreta Ana Vitória, uma jovem que passa por muitas dificuldades ao longo dos episódios, protagonizando uma história de superação.



“É uma menina que acaba sofrendo um acidente e perde o movimento das mãos, aí tem toda uma história de superação por trás, porque o sonho dela é se tornar desenhista. Quem a ajuda nessa trajetória é a terapeuta Liana (Juliana Paes)”, destaca a cabo-friense, complementando: “é uma história incrível e que vale muito a pena de ser assistida”.



Com direção de Maurício Farias e roteiro de Angela Chaves, a produção conta com 17 capítulos, tendo em média de 40 a 50 minutos cada um. Mesmo sendo considerados episódios longos, nas redes sociais, alguns internautas afirmaram que ‘maratonaram’ a telenovela em dois dias.



Questionada sobre o sucesso da série, Gabriely afirma que “está muito feliz com toda essa repercussão”. “Não esperava que fosse atingir um nível tão grande assim, mas estou muito feliz com tudo o que está acontecendo e (com) as minhas conquistas”, declarou a atriz mirim, pontuando que algumas pessoas vão até suas redes sociais comentar sobre a produção.



“Recebo mensagens muito engraçadas falando da minha personagem, que ficaram com raiva dela em tal cena, e isso me deixa feliz, porque vejo que meu objetivo foi atingido”, finaliza.