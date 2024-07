Homem é preso com drogas, facas e munições em Cabo Frio - Divulgação

Publicado 18/07/2024 15:42

CABO FRIO, REGIÃO DOS LAGOS - Um homem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (17), por volta das 20h, em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada na Rua Bosque dos Cajueiros, no caminho de Búzios.

De acordo com a Polícia Militar, o elemento foi detido no momento em que após tentar fugir de uma abordagem policial. Com ele, os agentes encontraram 115 buchas de maconha, três facas, quatro munições calibre ponto 380, uma munição calibre 38, uma balança e um aparelho celular.

Diante dos fatos, o criminoso foi conduzido à delegacia e autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.