Rosineri Ramos do Carmo, de 47 anos, foi encontrada morta com sinais de estrangulamento - Reprodução/ Redes sociais

Publicado 18/07/2024 17:22

Segundo a família da vítima, o elemento, identificado como Luis Cláudio, era namorado de Rosineri e já estava detido desde a tarde de segunda-feira (15) por ameaça. A detenção ocorreu após ele ter ameaçado as filhas da vítima no Instituto Médico Legal (IML) durante a liberação do corpo para o sepultamento, afirmando que “vão morrer mais dois”.

Após ser preso em flagrante por ameaça , a polícia solicitou a medida cautelar de prisão pelo crime de feminicídio, que foi acatada pela Justiça.

Rosineri Ramos do Carmo foi sepultada na manhã de terça-feira (16) no cemitério Jardim dos Eucaliptos, localizado no bairro Jardim Esperança.