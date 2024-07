126ª Delegacia Policial - Polícia Civil

Publicado 25/07/2024

Cabo Frio - Um homem foi vítima de um disparo de arma de fogo na noite de quarta-feira (24), na Estrada dos Búzios, localizada no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. A vítima foi socorrida por populares após o ocorrido.

Segundo informações da Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, policiais do 25º BPM foram acionados para atender à ocorrência. Ao chegarem no local, os agentes encontraram a homem ferido e iniciaram os procedimentos de praxe.

De acordo com o relato da vítima, ele teria avistado um indivíduo armado em uma área de mata próxima ao local do crime e, em seguida, ouvido os disparos, quando acabou sendo atingido. A motivação do crime ainda é desconhecida e está sendo investigada pela Polícia Civil.