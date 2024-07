Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 13h - Tatiana Grynberg

Publicado 24/07/2024 17:33

Um incêndio no depósito de um supermercado no centro de Cabo Frio mobilizou o Corpo de Bombeiros no início da tarde desta quarta-feira (24).



De acordo com os bombeiros, uma guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de incêndio na Avenida Teixeira e Souza por volta das 13h.



Imagens feitas no local mostram agentes no fundo do estabelecimento, que fica na Rua Bento José Ribeiro. Relatos extraoficiais apontam que tratou-se de um curto-circuito no gerador.



Ainda conforme os bombeiros, a ocorrência foi encerrada às 14h, sem registro de feridos. Não há informações oficiais sobre a causa das chamas, nem em relação ao que teria provocado o curto-circuito.