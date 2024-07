126ª DP - Reprodução

126ª DPReprodução

Publicado 23/07/2024 18:04

Cabo Frio - Um casal foi encontrado morto dentro de uma cisterna na tarde desta terça-feira (23), no bairro do Jacaré, em Cabo Frio. As vítimas foram identificadas como Orlando Agapito Rodrigues, de 56 anos, e Claudete Almeida dos Santos, de 66 anos.

O crime foi descoberto pelo irmão de Claudete, que, preocupado com a falta de contato com o casal, resolveu ir até a casa das vítimas. Ao chegar ao local, ele se deparou com a porta arrombada, a casa revirada e com marcas de sangue espalhadas pelo chão.

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência e, ao chegar no local, a guarnição encontrou os corpos dentro de uma cisterna no quintal da residência.

A Polícia Civil e a equipe de perícia criminal foram acionadas para investigar o caso. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia, que deverá determinar a causa da morte.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Até o momento, não há informações sobre autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso.