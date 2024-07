126ª DP - Polícia Militar

126ª DPPolícia Militar

Publicado 22/07/2024 17:49

Cabo Frio - Agentes da Polícia Militar prenderam nesta segunda-feira (22) um homem acusado de furtar uma caixa de som da Associação de Aposentados de Cabo Frio. A prisão ocorreu após o reconhecimento do indivíduo em imagens das câmeras de segurança do local.

De acordo com informações da PM, as imagens do furto foram disponibilizadas aos policiais, que rapidamente identificaram o elemento. As características físicas e vestimentas do acusado coincidiam com as do autor do crime.

Com base nas informações, equipes realizaram buscas na região e localizaram o criminoso. Durante a abordagem, o homem confessou ter invadido a associação e furtado a caixa de som.

O acusado, que já possui um histórico significativo de 17 passagens por furto na região de Cabo Frio, foi encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde permanece preso à disposição da Justiça.