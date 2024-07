Irmãos, Rafael Sobral Cardoso, de 35 anos, e Ricardo Sobral Cardoso, de 39, membros da tradicional família Sobral do município de Búzios - Reprodução

Irmãos, Rafael Sobral Cardoso, de 35 anos, e Ricardo Sobral Cardoso, de 39, membros da tradicional família Sobral do município de BúziosReprodução

Publicado 22/07/2024 17:57

Cabo Frio - Na tarde desta segunda-feira (22), uma equipe do Serviço Reservado do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM) prendeu um homem acusado de extorsão mediante sequestro seguida de morte, crime que vitimou dois irmãos no bairro de Maria Joaquina, em Cabo Frio. A prisão ocorreu na Rua da Alegria, após levantamento de dados de inteligência.

O acusado, identificado como R.D.S.V., de 31 anos, já possuía um mandado de prisão em aberto por este crime. Segundo as investigações, o caso teve grande repercussão nas redes sociais quando os irmãos, Rafael Sobral Cardoso, de 35 anos, e Ricardo Sobral Cardoso, de 39, membros da tradicional família Sobral do município de Búzios, desapareceram.

Contra o elemento, havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de extorsão mediante sequestro seguida de morte; e destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Ele já possui outras anotações por tráfico de drogas e roubo majorado.

O acusado foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde permanece preso à disposição da Justiça.