Publicado 23/07/2024 17:32 | Atualizado 23/07/2024 17:56

Cabo Frio - Uma mulher morreu na manhã desta terça-feira (23) em um grave acidente na RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, na altura do bairro Aquários, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, após a colisão frontal entre dois veículos.



Segundo informações, o acidente ocorreu por volta das 7h30 da manhã. A vítima fatal, identificada como Tatiana, conduzia um dos veículos envolvidos na batida. Ela trabalhava com transporte alternativo no trevo de Rio das Ostras e seguia para o trabalho no momento do acidente.



O corpo da vítima foi removido para o Insituto Médico Legal (IML) e a ocorrência registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Até o momento, não há informações sobre a dinâmica da colisão.



O trânsito no local do acidente precisou ser desviado, causando lentidão no trecho.