Elemento foi detido próximo à rodoviária da cidade - Reprodução

Elemento foi detido próximo à rodoviária da cidadeReprodução

Publicado 23/07/2024 17:55

Um homem foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (22) após furtar celulares de jogadores durante uma partida de futebol em um clube nas Palmeiras, em Cabo Frio. Segundo informações, o elemento pediu para participar do jogo, fingiu que se machucou e se aproveitou da distração dos atletas para subtrair os aparelhos que estavam próximos ao gramado.



O crime foi percebido pelos jogadores, que reagiram rapidamente. Ao perceberem o furto, os atletas utilizaram o localizador de um dos aparelhos e foram atrás do acusado, que tentava fugir do local. Com trabalho em equipe, conseguiram detê-lo na rodovia de Cabo Frio.



A Polícia Militar foi acionada e chegou ao local logo em seguida, encontrando o criminoso amarrado.



Ele foi preso em flagrante e conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).