Ocorrência foi registrada na Avenida Nossa Senhora da AssunçãoReprodução

Publicado 23/07/2024 18:10

Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta segunda-feira (22), no Centro de Cabo Frio. A ocorrência aconteceu na Avenida Nossa Senhora da Assunção e envolveu a colisão entre uma motocicleta e um carro, deixando um homem, identificado como Daniel, de 28 anos, ferido.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fato foi registrado por volta das 21h, quando uma guarnição foi acionada. Conforme testemunhas, a motocicleta teria aparecido acelerando justamente no momento em que o carro mudava de faixa, provocando o acidente.



A vítima, ainda segundo os bombeiros, precisou ser socorrida para o Hospital Central de Emergências (HCE) do município. Não há informações sobre seu atual estado de saúde.