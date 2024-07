Orlando Agapito Rodrigues, de 56 anos, e Claudete Almeida dos Santos, de 66 - Reprodução/ Redes sociais

Orlando Agapito Rodrigues, de 56 anos, e Claudete Almeida dos Santos, de 66Reprodução/ Redes sociais

Publicado 24/07/2024 17:40

O Instituto Médico Legal (IML) confirmou que os corpos de Orlando Agapito Rodrigues, de 56 anos, e Claudete Almeida dos Santos, de 66, encontrados em uma cisterna no bairro Jacaré, em Cabo Frio, na terça-feira (23) , apresentavam múltiplas lesões por arma branca. A perícia apontou que as vítimas foram mortas a facadas.

Devido ao avançado estado de decomposição dos corpos, a estimativa é que o crime tenha ocorrido alguns dias antes de serem encontrados.

Relembre o caso

O caso veio à tona após o irmão de Claudete perceber a ausência do casal e encontrar a casa revirada e com sinais de violência. A Polícia Militar foi acionada e localizou os corpos na cisterna do quintal da residência.

A 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) investiga o caso e aguarda os laudos periciais para dar prosseguimento às investigações. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime e nenhum suspeito foi preso.