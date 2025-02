126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Divulgação

126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) Divulgação

Publicado 07/02/2025 17:36

Cabo Frio - Um homem com mandado de prisão em aberto foi capturado na tarde desta quinta-feira (6) no bairro Parque Eldorado 3, em Cabo Frio. A ação foi realizada pelo Serviço Reservado da Polícia Militar, com apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT 1), após informações repassadas pela Subsecretaria de Inteligência (SSI).

De acordo com a ocorrência, as equipes localizaram o acusado, identificado como G.T.P., de 30 anos, sentado em um sofá na frente de uma residência na Rua C. Ao ser abordado, ele afirmou que havia “perdido”, em referência ao fato de estar foragido. O homem foi informado sobre seus direitos e, após revista, conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde permaneceu preso.

Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.