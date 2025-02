Dudu Nobre e Vítor Kley - Divulgação

Dudu Nobre e Vítor Kley Divulgação

Publicado 06/02/2025 17:28

Cabo Frio - Cabo Frio recebe a Arena da 7ª edição do Sesc Verão 2025, com uma programação diversificada e gratuita. Na sexta (7) e sábado (8), a Praia do Forte, na altura da Praça da Cidadania, será palco do evento, que oferece atividades de lazer, recreação, esportes e shows. O Sesc leva essas atrações para espaços públicos e parceiros em todo o estado do Rio de Janeiro, com o apoio das prefeituras e dos Sindicatos Varejistas locais. A programação está sujeita a alterações.

A Arena Sesc Verão na Praia do Forte promete uma programação diversificada para toda a família. No sábado (8), às 16h, será a vez das Vivências Esportivas, com atletas de elite em diversas modalidades: Skate com Nilo Peçanha, Frescobol com Vinicius Lira e Luiz Negão, Futmesa com Rafinha Futmesa, e Futevôlei com Munique.

O palco musical da Arena trará shows imperdíveis: Na sexta-feira (7), Dudu Nobre, e no sábado (8), Vítor Kley, ambos com apresentações previstas para às 21h.

Além disso, nos dois dias, a diversão continua a partir das 17h, com a Arena Esportiva de LED e um espaço recreativo para a prática de esportes como Basquete, Futebol 1×1, Minivôlei e Altinha, além de um Muro de Escalada e Pebolim Gigante.

Sobre o Sesc Verão 2025

O Sesc Verão acontece em 25 cidades desde 17 de janeiro e se estende até 16 de fevereiro em 46 localidades. O projeto leva atividades de lazer, recreativas, esportivas e shows a arenas montadas em praias, praças, shopping centers, além de unidades do Sesc em todas as regiões do estado.

Em sua 7ª edição, o Sesc Verão RJ tem como destaque – como já é tradição – competições e oficinas esportivas com a participação de atletas de renome em diversas modalidades, assim como shows de grandes nomes da música. Diversas atividades temáticas relacionadas à estação mais quente do ano completam a grade de programação, que inclui jogos, brincadeiras, cuidados de saúde e ações de assistência social e preservação ambiental.

A programação e o calendário do evento em cada localidade estão em www.sescverao.com.br

Sesc Verão RJ 2025 em Cabo Frio

Dias: 07 e 08 de fevereiro de 2025 – sexta e sábado

Praia do Forte – altura da Praça da Cidadania

Horários:

– Arena esportiva: a partir das 17h (sexta e sábado)

– Vivências Esportivas com Atletas: a partir das 16h (sábado)

– Shows: 21h (sexta e sábado)

Relação das localidades que recebem o Sesc Verão 2025*:

Angra dos Reis

– Praia do Anil

Barra Mansa

– Sesc Barra Mansa

Cabo Frio

– Hotel Sesc Cabo Frio

– Praia do Forte

Campos dos Goytacazes

– Praia do Farol de São Thomé

– Sesc Campos

Casimiro de Abreu

– Barra de São João

Conceição de Macabu

– Praça Central (Praça Dr. José Bonifácio Tassara)

Duque de Caxias

– Caxias Shopping

– Sesc Duque de Caxias

Macaé

– Praia dos Cavaleiros

– Praia Campista

Mangaratiba

– Conceição do Jacareí

Maricá

– Parque Nanci

Niterói

– Praia de Icaraí

– Sesc Niterói

Nova Friburgo

– Sesc Nova Friburgo

Nova Iguaçu

– Sesc Nova Iguaçu

Paraty

– Praça da Matriz

– Praia de Jabaquara

Petrópolis

– Sesc Nogueira

Quissamã

– Barra do Furado

– Praia de João Francisco

Rio das Ostras

– Praia Costa Azul

– Camping

Rio de Janeiro

– Arena Sesc RJ de Vôlei de Praia

– Sesc Madureira

– Retiro dos Artistas

– Sesc Fazendinha

– Sesc Ramos

– Aterro do Flamengo (Corrida de São Sebastião)

– Parque Shopping Campo Grande

– Sesc Tijuca

São Francisco de Itabapoana

– Praia de Santa Clara

São Gonçalo

– Alcântara

– Sesc São Gonçalo

São João da Barra

– Sesc Grussaí

São João de Meriti

– Vila Olímpica

Teresópolis

– Sesc Alpina

– Sesc Teresópolis

– Praça Olímpica

– Parque Nacional da Serra dos Órgãos

Três Rios

– TR Beach

– Beira Rio

– Sesc Três Rios

Valença

– Praça Juscelino Kubitscheck

*Lista de localidades sujeita a alteração