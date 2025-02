Acidente - Reprodução

Publicado 05/02/2025 18:23

Cabo Frio - Um motociclista morreu na manhã desta terça-feira (4) após perder o controle da moto e cair embaixo do pneu de um caminhão no Centro Hípico, distrito de Tamoios, em Cabo Frio. Segundo informações, a vítima, um homem ainda não identificado, morreu no local.



Conforme populares, o motociclista trafegava pela via quando teria perdido o controle do veículo e, em seguida, caído na pista, sendo atingido pelo caminhão. Equipes de emergência até foram acionadas, mas, devido à gravidade do ocorrido, ele não resistiu.



Familiares da vítima chegaram ao local pouco depois do acidente. A área foi isolada pelas autoridades. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.



O Jornal O Dia entrou em contato com a Polícia Militar, que também esteve no local da ocorrência, em busca de outros detalhes. Em nota, a corporação informou que a ocorrência ficou a cargo do Corpo de Bombeiros e da delegacia da área.