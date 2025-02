Assalto - Câmeras de segurança

Publicado 05/02/2025 18:17

Cabo Frio - Na madrugada de segunda-feira (3), uma mulher foi vítima de assalto no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. O crime ocorreu por volta de 1h15 e foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que dois criminosos de bicicleta abordam a vítima, que retornava do trabalho.



Segundo relatos, uma dupla de assaltantes vem aterrorizando moradores que circulam pela região durante a madrugada, principalmente nas proximidades da praça, do Mercado Casa Barros e do centro do bairro.



A vítima teve todos os seus pertences levados. Testemunhas relatam que os assaltantes estão armados e agem com frequência na área, aumentando a sensação de insegurança entre os moradores.