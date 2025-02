Ação de Ordenamento - Wislei Rabello/SECOM

05/02/2025

Cabo Frio - Foi realizada, na última segunda-feira (3), uma ação de ordenamento do setor pesqueiro no Canto do Forte, em Cabo Frio, com o objetivo de reorganizar a área e ajustar o armazenamento de equipamentos utilizados pela comunidade pesqueira. Como resultado, materiais que estavam armazenados de forma irregular foram removidos, e as embarcações passaram a ser posicionadas de maneira mais alinhada.

A iniciativa foi discutida na sexta-feira (31), durante uma reunião no Charitas, que contou com a participação de pescadores, donos de bancas de peixe e representantes da secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Pesca, da superintendência de Pesca e da Secretaria de Gestão Territorial e Economia Azul. Entre as ações implementadas, geladeiras e equipamentos usados apenas como depósito foram retirados do local.

O secretário de Meio Ambiente, Jailton Nogueira, afirmou que a ação foi baseada no diálogo com os trabalhadores da pesca. “Esta iniciativa demonstra que o diálogo e a colaboração são fundamentais para o sucesso das ações de ordenamento”, declarou.

Já o superintendente de Pesca, Humberto Santos, destacou que a reorganização tem impacto tanto na funcionalidade do espaço quanto na adoção de boas práticas no setor.