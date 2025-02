Acidente - Reprodução/Rede social

Acidente Reprodução/Rede social

Publicado 04/02/2025 18:59

Cabo Frio - Uma ciclista foi atropelada na tarde desta segunda-feira (3) no bairro Peró, em Cabo Frio. O acidente aconteceu entre as ruas das Barracudas e dos Artistas. O motorista estaria embriagado e, conforme populares, evadiu do local. A informação não foi confirmada pelas autoridades.



Testemunhas relataram que a vítima, ainda não identificada, pedalava pelo local no momento do atropelamento. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias da colisão.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro. A Polícia Militar também compareceu ao local. O acidente chamou a atenção de moradores e pedestres que passavam pela região.



Informações extraoficiais indicam que a vítima foi levada ao hospital, mas seu estado de saúde é estável. O Jornal O Dia tenta contato com as autoridades para obter mais detalhes. A matéria segue em atualização.